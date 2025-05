A vida secreta das abelhas no império do café

“Se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais quatro anos de existência”. A citação é atribuída ao famoso físico Albert Einstein, mas não há meios de saber se ele realmente disse isso. No entanto, a falta da confirmação de autoria não tira das palavras sua força. As abelhas são essenciais para a humanidade e para a preservação da biodiversidade do planeta.

Na vanguarda do agronegócio e da sustentabilidade, a apicultura do Espírito Santo transcende a produção de mel. Nas terras capixabas, as abelhas são não apenas guardiãs do mel, mas protagonistas na polinização do café, a joia do agro capixaba que encanta o mundo com seu aroma e sabor. O fenômeno está redefinindo o setor apícola e meliponícola do Estado, trazendo mais produtividade e uma nova visão de desenvolvimento sustentável.

