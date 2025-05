Acidente entre caminhão e carro deixa ferido grave na BR-101 Sul

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na tarde de sexta-feira (2), na BR-101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a concessionária Eco101, que administra a rodovia, a colisão aconteceu por volta das 17h40 e provocou lentidão no tráfego, que passou a operar no sistema “Pare e Siga”. A pista só foi totalmente liberada às 20h10.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu após uma freada brusca do veículo Hyundai HB20. O motorista do caminhão, que seguia logo atrás, tentou parar, mas não conseguiu evitar a batida na traseira do automóvel.

Uma das vítimas foi socorrida em estado grave. A outra não se feriu.