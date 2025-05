Acidente entre carro e moto deixa um ferido em Castelo

Um motociclista, de 33 anos, ficou ferido após colidir na traseira de um carro, nesta sexta-feira (16), na rodovia Fued Nemer, na localidade de Santa Bárbara, em Castelo.

Ele foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Castelo com uma fratura na clavícula, onde aguarda regulação para transferência para Cachoeiro.

De acordo com a vítima, o fato ocorreu após a condutora do automóvel ter feito uma manobra abrupta, sem ter dado seta, no trânsito.

“A mulher não deu seta. Estava na minha frente. Abriu um pouco para a direita, achei que ela iria encostar para a direita. Em frente ao posto, próximo ao Purus Clube, ela abriu um pouco e já virou para a esquerda, do jeito que eu estava vindo atrás, ela já brecou para virar para a esquerda. E foi virando para a esquerda, eu vindo não tinha como sair fora, eu estava no meio da pista, fui na traseira dela e freei. Aí voei por cima do porta-malas. Na hora que eu voei, me encolhi e caí de lado. O impacto foi todo em cima do ombro direito”, relatou.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), mas até o fechamento dessa matéria houve retorno.