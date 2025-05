Acidente grave em Muniz Freire: pai morre, mãe e filhas ficam feridas

Um homem morreu após um grave acidente na rodovia ES-181, na noite desta sexta-feira (16). O carro, modelo Fiat Uno, capotou na localidade de Amorim, entre Muniz Freire e o distrito de Anutiba, em Alegre.

De acordo com informações preliminares, o motorista do veículo morreu no local. O carro ficou completamente destruído. Por imagens que circulam nas redes sociais é possível mensurar a dimensão da força do impacto.

Além do condutor, que não resistiu aos ferimentos, estavam no automóvel a esposa e as duas filhas do casal.

As três vítimas foram socorridas com vida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Santa Casa de Muniz Freire. Em seguida, foram transferidas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das feridas.