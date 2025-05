Acidente grave na BR-262 deixa um morto em Marechal Floriano

Um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (7) resultou na morte de um homem na BR-262, em Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu entre o Restaurante Pedra Bonita e um posto de combustível, envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Equipes de resgate foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram o óbito do motociclista.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram presentes para prestar apoio e iniciar os procedimentos de investigação. As causas do acidente ainda serão apuradas.

