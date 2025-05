Adolescentes são apreendidos com moto adulterada após perseguição

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos com uma moto com os sinais de identificação adulterados, após fugirem de uma abordagem policial no município de Guaçuí.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares realizavam patrulhamento preventivo próximo à rodoviária na noite do último sábado (3), quando avistaram os suspeitos em uma motocicleta vermelha. O condutor ao ver aproximação da viatura acelerou bruscamente em direção ao bairro Beira Rio.

Os policiais acompanharam a moto, que continuou a fuga, transpondo cerca de 10 lombadas, realizando ultrapassagens perigosas e colocando em risco a vida dos pedestres, sendo alcançados e abordados no bairro Vale do Sol.

Durante a verificação, os policiais constataram que a moto, de cor vermelha, licenciada em Campos dos Goytacazes/RJ, estava com chassi do motor ilegível (raspado).

Diante do flagrante de ato infracional os militares encaminharam os adolescentes à 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhados dos responsáveis para medidas cabíveis.