Agora! Acidente deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio na rua Bernardo Horta, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (26).

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o motociclista permaneceu consciente enquanto aguardava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ocorrência ficou a cargo da Polícia Militar.

