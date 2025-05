Alegre avança com Plano de Ação para Educação Étnico-Racial

A Secretaria Executiva de Educação de Alegre promoveu um encontro institucional nesta semana para apresentar o Plano de Ação do Programa de Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) ao prefeito municipal, Nirrô. As servidoras Adriana Machado, Agente Local do PNEERQ, e Renata Toniato, Articuladora Renalfa, conduziram a apresentação.

Durante a reunião, foram debatidas estratégias e possibilidades de parcerias entre a administração pública e os responsáveis pelo programa, com o objetivo de superar desafios ainda existentes no sistema educacional local. O ERER busca promover uma educação que respeite e valorize a diversidade cultural e racial da população.

A iniciativa reforça o compromisso do município com políticas educacionais colaborativas voltadas à construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, pautada nos princípios da equidade, respeito à diversidade e direitos humanos.

A participação do prefeito Nirrô destacou o apoio institucional necessário para a implementação efetiva de ações que promovam a igualdade racial e valorizem a identidade de todos os estudantes do município.