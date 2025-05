Alegre: Encerramento de projeto cultural terá roda de Caxambu

O encerramento do projeto Compartilhando Saberes: Toques e Cantos, Sons da Tradição será celebrado neste sábado, 31 de maio, com uma roda de Caxambu aberta ao público na Praça Nelson Simão, no bairro Vila Alta. A apresentação começa às 17h30 e contará com a participação especial das crianças e adolescentes que integraram as oficinas culturais ao longo dos últimos meses.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer tradições populares por meio da música, da oralidade e dos ritmos afro-brasileiros. Ao longo do projeto, os participantes vivenciaram encontros formativos e práticos que resgataram saberes ancestrais e promoveram o protagonismo juvenil em contextos culturais.

Para marcar o encerramento dessa jornada, os alunos irão conduzir uma vivência de Caxambu — manifestação tradicional de canto e percussão — construída com dedicação, aprendizado e vínculo comunitário.

O evento é gratuito e toda a comunidade está convidada a prestigiar esse momento especial, que valoriza a identidade cultural e celebra a potência dos saberes compartilhados.

Serviço:

Encerramento do Projeto Compartilhando Saberes

Data: 31 de maio de 2025 (sábado)

Horário: 17h30

Local: Praça Nelson Simão, Vila Alta

Atração: Roda de Caxambu com crianças e adolescentes das oficinas

Evento gratuito e aberto ao público