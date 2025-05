Alegre promove formação sobre relações étnico-raciais

No último dia 15 de maio, a rede municipal de Ensino de Alegre promoveu uma formação sobre a Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), realizada na sala de reuniões da Secretaria Executiva de Educação (SEED).

O encontro reuniu gestores e pedagogos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal, todos comprometidos com a construção de uma escola mais inclusiva, democrática e consciente da diversidade cultural e racial presente em nossa sociedade.

Durante a formação, foram discutidas estratégias pedagógicas e ações afirmativas que colaboram diretamente para transformar o ambiente escolar em um espaço de valorização da identidade e da história dos povos afrodescendentes e indígenas.

A iniciativa reforça o compromisso com a superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nos ambientes de ensino, bem como com a promoção da política educacional para a população quilombola.

A atividade foi conduzida pela professora Mariana, em parceria com o Sistema Aprende Brasil, como parte do Plano de Ação do PNEERQ (Política Nacional de Equidade, Educação para Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola). A formação contou com o apoio da Secretaria Executiva de Educação, sob a coordenação da agente local Adriana Pires.