Alegre ganha novas obras de infraestrutura contra mudanças climáticas

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (02), obras de infraestrutura e de adaptação às mudanças climáticas no município de Alegre, na microrregião Caparaó. Durante a agenda, Casagrande autorizou o início da construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município. O investimento estadual nas ações é de quase R$ 6 milhões.

“Quanto mais fazemos, mais as pessoas querem. Pois o cidadão percebe o quanto os investimentos que fazemos estão fazendo a diferença na vida das pessoas. O Espírito Santo conquistou respeito nacionalmente pelo nível de organização que temos. Somos o Estado que mais investiu em infraestrutura do País e isso muda a vida das pessoas. Estive tantas vezes em Alegre, conheço cada comunidade desta cidade e em todas elas temos ações que mudam a vida das pessoas para melhor. Enquanto estiver no governo não faltarão investimentos para realizar os sonhos de quem mora em Alegre e na região”, afirmou o governador.

Foram entregues as obras de drenagem e pavimentação das ruas Godofredo C. Menezes, Euclides Jaccoud, Teodoro P. Souza, além das ruas Projetadas 1, 2, 3 e 4, do bairro Barro Branco e do Distrito de Rive. Com investimento de R$ 2,95 milhões, as intervenções promoveram a reestruturação da infraestrutura local, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Os serviços incluíram pavimentação asfáltica, implantação de calçadas cidadãs, meio-fio e um sistema de drenagem para dar suporte ao saneamento da região.

“É uma grande alegria ver que a população de Alegre agora conta com mais mobilidade e acessibilidade, tanto para veículos quanto para pedestres. Essa entrega representa a realização do nosso compromisso com o bem-estar dos moradores e com o desenvolvimento urbano das nossas cidades capixabas”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, frisando que mais de 30 mil moradores devem ser beneficiados pelas melhorias entregues.

Também foram entregues as melhorias na Rua Francisco Arcon, no bairro Bilau. A via recebeu obras de drenagem e pavimentação, além da estabilização de talude com construção de dois muros de cortina atirantada e solo grampeado. Ambas foram executadas pela Prefeitura Municipal com recursos provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, totalizando mais de R$ 1,8 milhão em investimentos estaduais.

A área de construção dos muros fica localizada em uma região classificada como de Alto Risco Geológico (R4) de deslizamentos, de acordo com o estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil e laudo elaborado pela Defesa Civil Municipal, destacando crescente sensibilidade às mudanças climáticas.

“São obras de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade, proteção à vida e aos bens patrimoniais da população. O Fundo Cidades é um instrumento importante para tornar os nossos resilientes aos efeitos extremos das mudanças climáticas, por meio de ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres, de prevenção a eventos hidrológicos extremos, e de conservação e revitalização de recursos hídricos”, explicou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Na área da Assistência Social, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com investimento de R$ 1,13 milhão. O objetivo é ter um espaço seguro e acolhedor para a comunidade, visando fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

O serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem um caráter preventivo, busca desenvolver capacidades e potencialidades dos usuários, prevenir situações de risco social, defender e afirmar direitos, promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, além de estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de suas histórias. A previsão é de que o Centro atenda a 250 participantes, dentre eles crianças e adolescentes, idosos e adultos.

Estiveram presentes diversos prefeitos, representados pelo anfitrião, Nirrô Emerick; o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Marcelo Santos, José Esmeraldo, Alexandre Xambinho e Vandinho Leite; além de secretários de Estado.