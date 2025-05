Alerta INMET: chuvas fortes podem causar transtornos em cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas com início às 9h20 desta sexta-feira (30) e término às 10h de sábado (31).

Volume de chuva pode chegar a 50 mm por dia

De acordo com o aviso, a previsão é de chuvas fortes com intensidade entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

O grau de severidade foi classificado como perigo potencial, com baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ventos intensos podem provocar acidentes

Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Isso reduz o risco de acidentes.

Outra recomendação do INMET é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades, para evitar descargas elétricas e danos aos equipamentos.

Regiões afetadas devem redobrar cuidados

Moradores das áreas incluídas no aviso devem redobrar a atenção com deslocamentos, evitar áreas alagadas e seguir as orientações de segurança.

Águia Branca

Aracruz

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério