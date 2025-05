Alunos de Anchieta exploram patrimônios e escavação no Papagaio

Estudantes de Anchieta terão três dias de oficina no Parque Reserva de Desenvolvimento Sustentável Papagaio, com turmas nos turnos matutino e vespertino. Patrimônio cultural, patrimônio arqueológico e escavação simulada são os temas. Serão distribuídos livretos educativos.

As atividades serão desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e participarão alunos de três escolas na terça, quarta e quinta-feira, 20, 21 e 22. As escolas: Patrícia Roffes, Therezinha Godoy e Paulo Freire.

Turno Matutino

Turno Vespertino

