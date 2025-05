Alunos de Guaçuí visitam Ufes em jornada científica

Estudantes da 2ª e da 3ª Etapa da EJA do CEEFMTI Monsenhor Miguel de Sanctis participaram, na última terça-feira (27), de uma visita técnica. O destino foi o Campus Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em uma ação educativa promovida pela escola. A iniciativa integrou a atividade “Aprender na Prática: Uma Jornada Científica na Ufes”.

A iniciativa foi idealizada pela professora de Física Maryellen Salgado Monteiro, com apoio dos professores Daniel Marcelino de Souza e Alexsandro Apostólico Barradas. O objetivo foi apresentar o ambiente universitário aos estudantes, promover o contato com práticas acadêmicas e incentivar a continuidade dos estudos no Ensino Superior.

Durante a visita, os alunos participaram de atividades nos laboratórios de Física e observaram experimentos sobre atrito, velocidade, eletricidade e geração de energia. Eles também dialogaram com pesquisadores e vivenciaram o conteúdo de forma prática, aproximando o currículo escolar de situações do cotidiano.

A programação incluiu uma visita ao Museu da Vida, exposição interativa voltada à popularização da ciência. Os estudantes acompanharam uma palestra sobre a montagem das peças do acervo. Foi durante a explicação, que puderam descobrir que a maioria dos animais empalhados doram recolhidos de estradas. Também conheceram iniciativas dedicadas à preservação ambiental.

A professora Maryellen Salgado Monteiro avaliou que a atividade ampliou as perspectivas dos estudantes. “Muitos dos nossos alunos jamais sonharam em pisar em uma universidade. Proporcionar essa aproximação, abrir portas e plantar sonhos é uma das experiências mais grandiosas que a educação pode nos oferecer”, afirmou.

A visita ampliou o repertório dos estudantes e promoveu o acesso a novos espaços formativos, conectando o conteúdo escolar com experiências fora da sala de aula. A ação também incentivou o desenvolvimento acadêmico no contexto da EJA, fortalecendo o interesse pela aprendizagem e pela continuidade dos estudos.