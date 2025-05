Alunos de Guarapari vivenciam atividades sobre segurança no trabalho

Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Zuleima Fortes Faria, em Guarapari, participaram de uma intensa programação voltada à conscientização sobre segurança e saúde no trabalho. A ação, promovida pelos cursos técnicos de Segurança do Trabalho e Administração, teve como objetivo sensibilizar os estudantes sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Durante quatro dias, os estudantes se envolveram em palestras, simulações, circuitos temáticos e gincanas educativas, abordando temas como riscos ocupacionais, primeiros socorros e cuidados com a saúde mental no ambiente profissional. As atividades práticas e integradas visaram proporcionar uma experiência imersiva sobre os desafios e soluções relacionadas à segurança no trabalho.

A programação começou com uma palestra ministrada pelo técnico em segurança do trabalho Marcelo Colares, que enfatizou a importância da prevenção de acidentes. No segundo dia, os alunos do 1º ano do curso técnico em Segurança do Trabalho participaram de um simulado de emergência e primeiros socorros, conduzido pelo professor Marcos Monjardim.

No terceiro dia, os estudantes do 3º ano do curso de Segurança do Trabalho organizaram um circuito de segurança no formato de feira de ciências. Divididos em grupos, eles abordaram temas como riscos ocupacionais, medições ambientais, documentos legais, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs).

A programação foi encerrada com uma gincana educativa que desafiou os alunos a testar seus conhecimentos por meio de atividades como “Riscos Ocultos”, “Corrida do EPI”, “Tabuleiro de Segurança” e “Quiz de Perguntas”. Além de testar o conhecimento técnico, a gincana incentivou o trabalho em equipe, a empatia e a liderança entre os estudantes.

Tatiane da Silva, coordenadora do curso e organizadora da campanha, destacou o engajamento dos alunos e a aplicação prática dos conteúdos. “O maior retorno dessa ação foi ver os alunos se tornando protagonistas, aplicando o que aprenderam em sala de aula e se preocupando com questões além do conteúdo técnico, como o cuidado com o próximo e a saúde mental. Foi uma experiência enriquecedora”, afirmou.

A professora Sueda Toscano, de Língua Portuguesa, também destacou a importância da iniciativa no contexto da escola em tempo integral. “Foi uma excelente oportunidade para os alunos entenderem a importância da segurança no trabalho. Envolver os estudantes do curso técnico de Administração foi essencial para que eles também compreendessem a relevância de trabalhar de forma segura”, ressaltou.

Para o estudante Daniel Ribeiro, do 2º ano de Segurança do Trabalho, a experiência foi transformadora. “Saímos da teoria e pudemos vivenciar na prática o que é segurança do trabalho. Aprendi muito mais com as atividades, especialmente no circuito de segurança e na gincana, que foram interativas e ajudaram a gente a se preparar melhor para o futuro”, afirmou.