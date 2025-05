Ana Hickmann e Edu Guedes se casam no civil e revelam planos

A apresentadora Ana Hickmann, 44 anos, revelou nesta segunda-feira (19) em um vídeo de seu canal do Youtube que já se casou no civil com o apresentador Edu Guedes, 51 anos.

Quanto ao casamento religioso, a apresentadora revelou que a fazenda de Edu Guedes está em obras, o que ainda não permite que a cerimônia seja marcada. “Eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e eu sempre sonhei”, destacou Ana Hickmann.

“A fazenda do Edu, que ele comprou há um tempo está sendo restaurada. Toda obra ela atrasa, então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito”, explicou.

Ela também revelou que apesar de ambos já terem filhos de seus antigos relacionamentos, o casal pretende aumentar a família. “Essa vontade existe, é muito forte, tanto para mim quanto para Edu. Se a gente receber esse presente de Deus, será maravilhoso”, declarou a apresentadora.

Juntos desde dezembro de 2023, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o romance em maio de 2024. No dia 27 de junho, os dois anunciaram que estavam noivos, após o chef de cozinha pedir a mão da apresentadora.