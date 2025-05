Após desabamento de ginásio, obra milionária vira alvo de fiscalização

O desabamento parcial do Ginásio Jones Santos Neves, conhecido como “ginásio do DED”, ocorrido no último sábado (17), em Vitória, motivou uma ação imediata da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A estrutura, que passava por reforma com recursos do governo estadual, está no centro de um pedido de esclarecimentos feito à Secretaria de Esportes e à empresa responsável pela obra.

A situação foi levada ao colegiado pelo presidente da comissão, deputado Alexandre Xambinho (Podemos), que determinou o envio de uma servidora ao local no domingo (18) para realizar uma vistoria preliminar. O relatório produzido foi lido na reunião ordinária desta segunda-feira (19) e subsidiado por uma nova inspeção técnica realizada pela manhã.

Durante a visita, foram identificadas rachaduras em partes remanescentes do ginásio e também no prédio vizinho, onde funcionava o antigo Departamento de Imprensa Oficial (DIO). A comissão recomendou o escoramento imediato dessas estruturas.

“Queremos saber se houve falhas na execução da obra. São R$ 30 milhões investidos pelo governo do Estado para transformar o ginásio em um moderno centro esportivo com capacidade para 1.100 pessoas”, afirmou Xambinho.

O posicionamento firme da comissão foi elogiado pelo deputado João Coser (PT), que destacou o papel fiscalizador do colegiado. “É fundamental que a comissão atue com essa agilidade, pois é exatamente para isso que ela existe”, disse.

Fiscalização em hospitais e rodovias

Ainda nesta segunda, Xambinho informou ter acompanhado, junto ao secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffmann, uma visita técnica às obras de reforma do Hospital Dório Silva, na Serra. A entrega da unidade está prevista para dezembro, com investimentos de R$ 30 milhões em obras e mais R$ 15 milhões em equipamentos.

A agenda da comissão segue intensa no interior do Estado. Na quarta-feira (21), parlamentares irão a Dores do Rio Preto, no Caparaó, para averiguar denúncias sobre a execução de obras de esgoto sob responsabilidade da Cesan. Já na quinta-feira (22), a fiscalização será na ES-357, em Itaguaçu, onde será verificado o andamento da pavimentação da rodovia que liga o distrito de Itaçu à Agrovila de Santa Júlia.