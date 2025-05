Após protesto em Cachoeiro, PM emite nota e reforça policiamento

Moradores do bairro Corte Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, realizaram um protesto na manhã deste sábado (24) após a morte de um adolescente na noite da última sexta-feira (24).

Em nota, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que “diante dos atos criminosos registrados no bairro Corte Grande, incluindo o incêndio de um micro-ônibus na madrugada, intensificou as ações de policiamento na região”.

A seguir, confira a nota da Polícia Militar na íntegra:

“A Polícia Militar do Espírito Santo informa que, diante dos atos criminosos registrados no bairro Corte Grande, incluindo o incêndio de um micro-ônibus na madrugada, intensificou as ações de policiamento na região. A Instituição não se intimidará diante de ações isoladas de uma minoria de marginais e permanecerá atuando de forma firme, por tempo indeterminado, até que a ordem pública seja plenamente restabelecida. A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a sociedade e seguirá empregando todos os meios legais necessários para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores.”

A manifestação foi pacífica e acompanhada por agentes da PM, que permaneceram no local para garantir a ordem e evitar novos incidentes. Até o momento, não houve registro de confrontos ou detenções.