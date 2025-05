VÍDEO | Troca de tiros assusta moradores do Corte Grande em Cachoeiro

Vídeos que circulam nas redes sociais, na manhã deste sábado (24), mostram uma grande movimentação de policiais no bairro Corte Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Nas imagens, é possível ouvir vários disparos; entretanto, não é possível identificar se os tiros foram efetuados pela Polícia Militar ou por traficantes.

Alguns moradores relataram que o clima no bairro é de tensão e apreensão.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui