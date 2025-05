Apostas de Vila Velha e Guarapari faturam ‘bolada’ na Mega-Sena

Dois apostadores do Espírito Santo acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso Mega-Sena 2864, realizado neste sábado (17) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Eles não levaram o prêmio principal, mas garantiram uma bolada com a quina.

Um morador de Vila Velha fez sua aposta pelos canais eletrônicos da Caixa e embolsou R$ 193.335,33. Já em Guarapari, outro apostador registrou seu jogo presencialmente na Loteria X da Sorte e ganhou R$ 64.445,11. Ambos apostaram de forma simples, marcando seis dezenas.

A Caixa sorteou os seguintes números no concurso Mega-Sena 2864:

05 – 06 – 15 – 17 – 31 – 53

Como nenhum jogador acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, marcado para a terça-feira (20/05/2025), é de R$ 100 milhões.

Mega-Sena 2864: veja como jogar

Os apostadores escolhem de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 5,00. Quem acerta os 6 números sorteados leva o prêmio principal. A Caixa também premia quem acerta 4 (quadra) ou 5 (quina) dezenas.

Onde apostar na Mega-Sena

Quem deseja concorrer pode registrar sua aposta até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais eletrônicos da Caixa, como o site ou o aplicativo oficial Loterias Caixa.

Capixabas seguem em destaque nas loterias

Moradores do Espírito Santo continuam se destacando nos concursos da Mega-Sena. Com as apostas premiadas em Vila Velha e Guarapari, a sorte mais uma vez passou pela região metropolitana de Vitória, reforçando o interesse e a participação dos capixabas nas loterias.

Para acompanhar os resultados da Mega-Sena 2864, conferir dicas de apostas e ficar por dentro dos próximos sorteios, siga os canais oficiais e mantenha-se atualizado.