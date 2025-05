Aprovação de Lula cai e rejeição atinge 53,7%, aponta pesquisa

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira (30), revelou que a desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu 53,7%, o maior índice registrado desde janeiro de 2024. A aprovação ao governo ficou em 45,5%, refletindo uma queda significativa em comparação ao levantamento anterior, realizado em abril, quando a desaprovação era de 50,1% e a aprovação de 46,1%.

Além disso, a pesquisa indica que 52,1% dos entrevistados avaliam a administração de Lula como ruim ou péssima, enquanto 41,9% consideram o governo bom ou ótimo. Outros 6% classificaram a gestão como regular.

A avaliação negativa do governo teve um aumento de 4,4 pontos percentuais em relação ao último levantamento, quando 47,7% dos participantes consideraram a gestão ruim ou péssima. A avaliação positiva, por sua vez, registrou um aumento de 1,7 pontos, passando de 40,2% para 41,9%.

A pesquisa foi realizada com 4.399 brasileiros entre os dias 19 e 23 de maio. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

