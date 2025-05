Aqui Pod entrevista o vice-presidente do Sicoob Credirochas

O vice-presidente do Sicoob Credirochas e ex-presidente da Unimed Sul Capixaba, Dr. Leandro Baptista, é o entrevistado desta sexta-feira (30) no Aqui Pod.

A pauta será o cooperativismo e a importância deste seguimento para o desenvolvimento da economia no Espírito Santo.

O bate-papo começa a partir das 10 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.

De acordo com os dados do Anuário do Cooperativismo Capixaba 2024, o Espírito Santo tem 928 mil pessoas e empresas filiadas a alguma cooperativa.

Os números apontam ainda que a expansão local é muito maior em relação à média nacional, que ficou em 14%. O Brasil possui 23,4 milhões de cooperados.