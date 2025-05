Asilos de Cachoeiro recebem programação especial de Dia das Mães

Em celebração ao Dia das Mães, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim promoveu na última quinta-feira (8) uma programação especial nos asilos da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). A ação, conduzida pela secretária da pasta, Norma Ayub, proporcionou momentos de afeto, escuta e troca de experiências com os idosos atendidos pelas instituições.

A manhã começou com um café especial no Asilo João XXIII. Acompanhada por crianças dos projetos sociais Aprisco e Recanto. A secretária Norma Ayub destacou a importância do encontro entre gerações. “Estar com os nossos idosos é como abraçar a sabedoria da vida. É no olhar de cada um que enxergamos histórias que o tempo não apagou. E quando levamos crianças para vivenciar esse contato, criamos uma ponte entre o passado e o futuro, baseada no respeito e no amor”, afirmou.

Durante a visita, cada criança escolheu um idoso para “adotar com o coração”, chamando carinhosamente de “vovô” ou “vovó”. A iniciativa emocionou tanto os pequenos quanto os moradores do asilo, que receberam a atenção com carinho e alegria. Foram momentos marcantes, nos quais a ternura e a empatia transbordaram, reafirmando o quanto a convivência afetuosa pode transformar realidades.

No período da tarde, a programação seguiu com visitas aos asilos Nina Aroeira e Adelso Rebelo, onde também foi servido um lanche especial de confraternização. Em cada local, a equipe da secretaria levou gestos simples, como abraços, escuta e companhia, ações que fazem toda a diferença no dia a dia das pessoas idosas. Essas pequenas atitudes têm o poder de resgatar memórias afetivas, reacender sentimentos de pertencimento e mostrar que cada idoso continua sendo parte ativa da comunidade.

“Essas visitas são pequenos gestos, mas com um impacto imenso. Em cada rosto, um sorriso sincero. Em cada abraço, um mundo de significados. Neste Dia das Mães, quisemos retribuir com o que temos de mais bonito: amor e presença”, destacou a secretária Norma Ayub.

Cuidado e valorização

A ação reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado e a valorização da pessoa idosa, promovendo a inclusão, o respeito e o fortalecimento dos vínculos sociais. Celebrações como essa, vão além das datas comemorativas: elas reafirmam que o acolhimento, a atenção e a escuta são formas poderosas de cuidado. No Dia das Mães, lembrar das mães idosas, muitas vezes distantes de suas famílias, é um gesto de empatia que humaniza a gestão pública e aproxima o poder público das reais necessidades da população.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, com ações como essa, demonstra sensibilidade social e compromisso com a dignidade humana, mostrando que cuidar é um ato contínuo e essencial especialmente daqueles que tanto já cuidaram.