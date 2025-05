Assessores de vereadores em Iúna são alvo de críticas; entenda

Os 11 vereadores de Iúna, município localizado na região do Caparaó capixaba, têm direito a um assessor parlamentar cada. Os vencimentos de cada assessor são de R$ 2.500 mensal. No entanto, a atuação desses servidores tem sido alvo de críticas e levantado discussões nos bastidores da Casa Legislativa.

De acordo com relatos de interlocutores próximos ao Legislativo, parte dos assessores estaria se afastando das atribuições específicas de seus gabinetes. A principal queixa é de que muitos deles permanecem circulando pelos corredores da Câmara, em vez de desempenharem suas funções administrativas e de apoio direto aos parlamentares.

A situação tem gerado desconforto e colocado em pauta a necessidade de maior fiscalização sobre o desempenho desses profissionais, que são pagos com recursos públicos. Até o momento, a presidência da Câmara não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. O espaço segue aberto.

