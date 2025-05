Associação de Artesãos de Venda Nova tem novo nome e foco sustentável

A tradicional Associação de Artesãos de Venda Nova do Imigrante está de cara nova. Após participar do projeto “Acelera”, promovido pelo Sebrae, a entidade adotou o nome MONT’ARTE e assumiu um novo posicionamento no mercado, destacando a criatividade, a sustentabilidade e a valorização da cultura local.

Sob o lema de transformar materiais reutilizados em arte, os artesãos da MONT’ARTE produzem uma grande variedade de peças feitas com madeira, fios e tecidos. O catálogo inclui desde luminárias, brinquedos de madeira e bolsas, até almofadas, chaveiros, porta-velas, itens bordados, crochê e peças em macramê. Muitas criações são inspiradas em um dos principais símbolos culturais da região: o café. Elemento central da economia e da identidade vendanovense, o grão aparece em itens decorativos e utilitários cheios de charme e propósito.

Além de incentivar a economia criativa local, a associação reforça seu compromisso com práticas sustentáveis, reutilizando materiais e promovendo o consumo consciente por meio do artesanato.

Para quem deseja acompanhar de perto o trabalho dos artesãos, a MONT’ARTE está presente no Instagram pelo perfil @mont_artevni, onde compartilha novidades, bastidores e produtos disponíveis. Recentemente, a equipe de comunicação registrou imagens do trabalho desenvolvido pelos membros da associação, revelando em detalhes a beleza e a dedicação por trás de cada peça artesanal.