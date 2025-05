“Assustador”, afirma prefeito de São Mateus sobre chuvas em Guriri

O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, foi às ruas e usou a sua rede social para tranquilizar a população após fortes chuvas que caíram na cidade nesta segunda-feira (12).

“Estamos em Guriri desde as 6h40 da manhã, acompanhando a drenagem da bomba no centro de Guriri. Tomamos medidas emergenciais para sanar o volume de água que atingiu aproximadamente 78 mm só na manhã de hoje. Já superamos o volume de chuvas previsto para o mês inteiro; foi assustador o volume em poucas horas”.

O chefe do Poder Executivo ainda explicou que serão instaladas mais bombas além de automatizar a ligação para mais eficiência.

“Precisamos de bombas com maior vazão! Seguimos aqui com nossa equipe, monitorando e implementando medidas eficientes para resolver o problema”, explicou Batista.

