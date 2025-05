Ataque a tiros deixa 3 feridos em Vitória

Um ataque a tiros em uma distribuidora de bebidas deixou três pessoas feridas, no último domingo (18), no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

De acordo com populares, as vítimas foram socorridas por pessoas que estavam no local. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas.

Informações preliminares ainda apontam que os suspeitos de terem cometido os disparos estavam usando capuz e atiraram de dentro de um carro preto. Após o ataque, eles seguiram em direção à Avenida Fernando Ferrari.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.