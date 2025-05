Atenção, Muniz Freire: cantora famosa vai gravar DVD na praça

A cantora capixaba Michele Freire vai gravar seu novo DVD, “Ao Vivo na Praça”, neste domingo (25), às 15 horas, ao entardecer na praça central de Muniz Freire, cidade onde foi criada.

O projeto, segundo a artista, é uma celebração das raízes, da memória afetiva do interior e da fusão da música sertaneja com outros estilos que marcaram sua trajetória.

O repertório do DVD inclui clássicos de nomes como Roberto Carlos, Roberta Miranda, Daniel, Chico Rey e Paraná. Músicas como “Morango do Nordeste”, “Me Usa” e “O Amor e o Poder” — sucesso dos anos 1980 eternizado na voz de Rosana — ganham nova roupagem, com arranjos que misturam ritmos como o forró e até do rock ao sertanejo.

Além das releituras, Michele também vai apresentar sua música autoral “Tô Amando um Bar*, reforçando seu estilo marcado por uma voz potente e presença de palco.

Carreira

Natural de Alegre e criada em Muniz Freire, Michele Freire começou a cantar ainda criança em encontros familiares.

Em 2011, iniciou a carreira solo e adotou o sobrenome artístico “Freire” em homenagem à cidade onde cresceu. No mesmo ano, lançou seu primeiro CD, Gestos Simples. A carreira ganhou força e, em 2013, o maestro Rodrigo Costa — conhecido por seu trabalho com o cantor Daniel — convidou Michele Freire para gravar um EP em São Paulo.

Michele já abriu shows de artistas como Paula Fernandes, Sérgio Reis, Daniel e Maiara & Maraisa. Também participou das edições de 2014 e 2015 do Villa Mix Vitória e venceu o concurso “Minha Banda”, da TV Gazeta, com 45% dos votos. Em 2016, lançou o single e clipe “Tapete de Banheiro”, com produção de William Santos.

A cantora foi eleita artista sertaneja capixaba de maior destaque em 2015 e premiada como melhor cantora sertaneja capixaba em 2018, 2019, 2020 e 2022. Em 2021, gravou um EP/DVD com cinco faixas autorais, produzido por Newton Fonseca, e em 2024 lançou o single “Forrozin”.

Serviço

Gravação DVD Michele Freire – Ao Vivo na Praça

Data : 25/05 (domingo)

: 25/05 (domingo) Horário : 15 horas

: 15 horas Local : Praça Cidade de Muniz Freire.

: Praça Cidade de Muniz Freire. Entrada gratuita.