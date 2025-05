Aumento de preço derruba consumo de café em 15% em abril

Os dados do primeiro quadrimestre do ano de consumo do café no varejo apontam queda no consumo da bebida de 5,13% no país, segundo levantamento feito pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) na quinta (22). O consumo de café no varejo representa de 73% a 78% do consumo interno brasileiro.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/aumento-de-preco-derruba-consumo-de-cafe-em-abril/