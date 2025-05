Austrália vai importar pescados do Brasil

O governo brasileiro saúda a autorização, pelas autoridades sanitárias da Austrália, para a exportação de pescado de origem extrativa do Brasil para aquele mercado.

A abertura do mercado australiano representa oportunidade estratégica para os exportadores nacionais, especialmente na comercialização de atum, pescada, lagosta e corvina, entre outras espécies de elevado valor agregado. Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 400 milhões em pescados.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/australia-vai-importar-pescados-do-brasil/

