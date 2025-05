Autoridades e especialistas discutem futuro verde no Caparaó

Com foco no desenvolvimento sustentável e na valorização do turismo e do meio ambiente, o município de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, sediou nesta quinta-feira (22) o 2º Fórum Caparaó Sustentável. O encontro reuniu autoridades estaduais, especialistas e representantes da sociedade civil em um amplo debate sobre os caminhos para tornar a região referência em sustentabilidade.

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) participou do evento e destacou os avanços do Espírito Santo na área ambiental. “Esse Fórum consolida o Caparaó como protagonista na agenda da sustentabilidade. O diálogo entre instituições é o que move políticas públicas eficazes”, afirmou.

A programação também contou com o momento de integração “Laranja com Prosa”, que promoveu o intercâmbio de ideias entre os participantes, fortalecendo conexões e parcerias regionais.

Entre os temas debatidos estiveram os desafios e as potencialidades do turismo no Caparaó, em palestra ministrada pelo secretário estadual de Turismo, Victor Coelho. Já o ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, abordou a relação entre natureza e território, destacando o papel da conservação como eixo central do desenvolvimento.

Outro destaque foi a apresentação de Claudio Valladares Pádua, fundador do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), que compartilhou sua trajetória de 40 anos em defesa da biodiversidade e projetos de bioeconomia na Amazônia.

A pauta do saneamento básico também teve espaço com contribuições do professor Ricardo Franci (UFES), especialista no tema, e do representante da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flávio Galindo, que trouxe experiências práticas da região sul capixaba.

Participaram ainda nomes como Louisiane de Carvalho Nunes (UFES), Anderson Baptista (Sebrae), Peter Costa, prefeito de Mimoso do Sul e presidente do CISABES, Dito Silva, prefeito de Muniz Freire e presidente do Consórcio do Caparaó, além de representantes de instituições ambientais e educacionais como o IPAC, Comitê do Rio Itapemirim, Ifes, Agência de Desenvolvimento do Caparaó e RPPN Águas do Caparaó.

Realizado no auditório do Centro de Ciências Florestais e da Madeira da UFES, o evento teve organização da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, do Portal 24 Horas e do Consórcio do Caparaó, com apoio do Sebrae, Cisabes, IFES e UFES.