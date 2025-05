‘Bailarina’ estreia nos cinemas de Cachoeiro na próxima quarta (4)

O longa “Bailarina”, do universo de John Wick, estreia na próxima quarta-feira (4), nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. O longa mostra Ana de Armas como uma assassina treinada pela organização Ruska Roma que busca vingança após a morte do seu pai.

Ele estará em cartaz no Cine Ritz Perim Center e no Cine Unimed, no Shopping Sul.

Bailarina é um filme de ação e suspense neo-noir, dirigido por Len Wiseman. Com roteiro de Shay Hatten, a trama segue uma assassina habilidosa, interpretada por Ana de Armas, que foi treinada nas tradições da organização Ruska Roma.

Ela busca vingança contra aqueles que assassinaram sua família. O filme se passa entre os eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum e John Wick: Capítulo 4, expandindo o conceito introduzido no terceiro filme da franquia.

Além de explorar o mundo das assassinas de aluguel, Bailarina traz de volta Anjelica Huston como a mentora de uma academia de balé que funciona secretamente como uma escola de mercenários.

A produção também conta com participações de personagens icônicos da franquia John Wick, incluindo Ian McShane, Lance Reddick e Keanu Reeves, que faz uma aparição como John Wick. Esse spin-off promete intensificar a mitologia de John Wick, com cenas de ação eletrizantes e uma protagonista determinada a fazer justiça.

Que tal aproveitar o fim de semana de friozinho e curtir um cineminha? Confira os filmes em cartaz nos cinemas de Cachoeiro!

Cine Unimed

Sala 01

Lilo & Stitch 2D – Dublado

Todos os dias – 16h30 e 18h40

Premonição 6: Laços de Sangue 2D – Dublado

Todos os dias – 20h50

Todos pagam meia

Sala 02

Bailarina 2D – Dublado

Estreia dia 4 – 19h20

Sala 03

Lilo & Stitch 3D – Dublado

Todos os dias – 16h/18h20/20h40

Sábado e domingo (Extra) – 13h30

Todos pagam meia

Sala 04

Karate Kid Lendas 2D – Dublado

Todos os dias – 15h30

Todos pagam meia

Missão: Impossível – O Acerto Final 2D – Dublado

Todos os dias – 17h30

Todos pagam meia

Confinado 2D – Dublado

Todos os dias – 20h50

Cine Ritz Perim

Sala 01

Missão: Impossível – O Acerto Final 2D – Dublado

Todos os dias – 15h30

Todos pagam meia

Premonição 6: Laços de Sangue 2D – Dublado

Todos os dias – 18h40

Todos pagam meia

Bailarina 2D – Dublado

Estreia dia 4 – 20h50

Sala 02

Lilo & Stitch 3D

Todos os dias – 16h/18h20/20h40

Sábado e domingo (Extra) – 13h30

Todos pagam meia

Sala 03

Lilo & Stitch 2D – Dublado

Todos os dias – 16h40/18h50

Confinado 2D – Dublado

Todos os dias – 21h