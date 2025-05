Banco de Leite Humano do Hifa está com estoque baixo; veja como ajudar

Nesta segunda-feira (19), celebra-se o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, uma data fundamental para a promoção da saúde neonatal. O Banco de Leite Humano “Jurema Abranches”, do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), aproveita a ocasião para reforçar a importância da doação de leite materno.

A doação de leite humano é essencial para o tratamento e desenvolvimento de recém-nascidos prematuros internados em UTIs neonatais, além de incentivar a prática do aleitamento materno.

Inaugurado em maio de 2022, o Banco de Leite do Hifa já coletou um total de 1.525,5 litros em três anos de funcionamento. Em 2023, foram arrecadados 698,8 litros, e até abril de 2024, o volume chegou a 605,5 litros. No entanto, neste ano, de janeiro a abril, o banco coletou apenas 221,2 litros, volume abaixo do ideal para atender à demanda crescente da região.

A enfermeira e coordenadora técnica do Banco de Leite, Patrícia Mendes, alerta sobre a situação: “Nosso estoque está abaixo do nível necessário. O Hifa é referência em atendimento materno-infantil no Sul do Estado e atende diversas famílias da região. Precisamos da colaboração da população para continuar salvando vidas.”

Para facilitar a doação, o hospital oferece coleta domiciliar em Cachoeiro de Itapemirim, passando semanalmente por diversos bairros para recolher o leite doado.

Hifa promove ações em prol ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano

As ações planejadas incluem atividades educativas voltadas tanto para os colaboradores quanto para as mães, com foco no tema da amamentação. Além disso, serão realizadas rodas de conversa exclusivas para as mães, proporcionando um espaço de escuta, troca de experiências e orientações sobre a importância e os benefícios da amamentação.

Como contribuir com o Banco de Leite?

Para se tornar doadora, é necessário:

Estar amamentando ou extraindo leite para o próprio filho;

Apresentar exames de pré ou pós-natal compatíveis com a doação;

Não fumar mais de 10 cigarros por dia;

Não consumir bebidas alcoólicas nem usar drogas ilícitas;

Não utilizar medicamentos incompatíveis com a amamentação;

Realizar exames como hemograma completo, VDRL, anti-HIV e outras sorologias, caso o cartão de pré-natal não esteja disponível ou não tenha sido feito (avaliação será feita pela equipe do banco de leite).

Em caso de dúvidas, o Banco de Leite atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e também aos finais de semana e feriados mediante agendamento.

As lactantes interessadas em doar podem entrar em contato pelo telefone (28) 3027-6125 – Ramal 2001, ou pelo e-mail: [email protected], onde receberão todas as orientações necessárias sobre a ordenha, armazenamento e transporte do leite.