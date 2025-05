Bares e restaurantes do ES esperam aumento nas vendas no Dia das Mães

Com expectativa de mesas cheias e clima de celebração familiar, os bares e restaurantes do Espírito Santo se preparam para um dos dias de maior movimento do ano: o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (11).

Segundo Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel ES, os empresários capixabas podem ver um crescimento de até 30% no faturamento em relação a um fim de semana comum.

O otimismo se estende ao cenário nacional. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que 78% dos empreendedores do setor esperam vendas superiores às registradas no Dia das Mães do ano passado. A maioria prevê um crescimento de até 20%, o que evidencia a importância da data para o mercado de alimentação fora do lar em todo o Brasil.

De acordo com Vervloet, essa data costuma movimentar bastante o setor, especialmente durante o horário de almoço, já que muitas famílias preferem celebrar em restaurantes e bares. “O Dia das Mães é, historicamente, uma das datas mais expressivas para o nosso setor. As pessoas buscam locais agradáveis para comemorar com as mães, e isso impacta diretamente no desempenho dos estabelecimentos”, explica.

Ele destaca ainda a importância do preparo por parte dos empresários, como a criação de cardápios especiais, promoções exclusivas e o reforço das equipes de atendimento. “É uma ocasião para comemorar, mas também para se organizar e oferecer um serviço de qualidade diante da alta demanda. Esse cuidado pode fidelizar o cliente não só em datas comemorativas, mas também ao longo do ano”, conclui o presidente.