Barreira tributária está entre os principais desafios da avicultura

Diferente do que muitos imaginam, a gripe aviária não foi a responsável pela baixa no setor da avicultura capixaba nos últimos anos. Conforme aponta a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), a questão tributária é que pode estar sendo a principal barreira para a expansão.

Dados da instituição indicam que os volumes de frangos abatidos entre 2020 e 2024 vêm girando em torno de 11 mil a 12 mil toneladas mensais, mostrando uma redução de 6% entre 2022 e 2023, o que deve permanecer neste ano de 2024.

