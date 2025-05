Batalha comercial continua: EUA recorrem de bloqueio de tarifas

Nesta quinta-feira (29), o governo dos Estados Unidos recorreu contra uma decisão judicial que suspendeu a maior parte das tarifas de importação impostas pelo ex-presidente Donald Trump. A administração argumenta que o tribunal federal errou ao considerar a política tarifária ilegal, ressaltando a necessidade das tarifas para combater déficits comerciais significativos, os quais o governo classifica como uma “emergência econômica nacional”.

O recurso foi formalizado no Tribunal de Recurso dos Estados Unidos, conforme documentos obtidos pela CNN. A decisão da corte cria um ambiente de incerteza para empresas e consumidores norte-americanos, intensificando uma batalha comercial que promete se estender por mais tempo.

A medida judicial bloqueia as tarifas conhecidas como do “Dia da Libertação”, anunciadas por Trump em 2018, que visavam principalmente a China, o México e o Canadá, com o objetivo de combater a entrada de fentanil no país. Agora, enquanto o recurso é analisado, essas tarifas permanecem congeladas, o que pode impactar os esforços do governo para concluir acordos comerciais com outras nações.