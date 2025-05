Beira Rio entra no Tour 360 e já pode ser visitada virtualmente

A partir desta sexta-feira (9), um dos espaços mais queridos de Cachoeiro de Itapemirim passa a ser também uma experiência digital. A avenida Beira Rio, conhecida por seu calçadão e sua vista privilegiada do Rio Itapemirim, agora pode ser explorada por meio do Tour 360 — uma plataforma que vem ampliando a maneira de conhecer os principais pontos turísticos e culturais da cidade com tecnologia e interatividade.

O passeio começa nas imediações da Ponte de Ferro, estrutura centenária e símbolo da cidade, e segue pelo calçadão até o fim da avenida, no bairro Ilha da Luz.

No caminho, o visitante virtual encontrará marcos conhecidos, como a Ponte de Pedestre, a Praça de Fátima e, ao final, a imponente Acácia Havaiana, árvore escolhida pelos moradores como a mais importante da cidade em uma eleição promovida pela prefeitura.

O Tour 360 oferece ao público uma experiência envolvente e acessível, permitindo navegar em 360 graus como se estivesse fisicamente no local. Basta um clique para avançar, girar a câmera e visualizar cada canto do trajeto — inclusive os detalhes que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia.

Com essa nova adição, a plataforma Tour 360 agora conta com 14 pontos virtuais disponíveis, tornando-se uma vitrine digital da cidade. Além da Beira Rio, os usuários também podem visitar locais como o Palácio Bernardino Monteiro e a Igreja Nossa Senhora da Consolação, ambos inseridos recentemente.

Cinco décadas de história

Construída na década de 1970, a Avenida Beira Rio é um dos maiores símbolos urbanos de Cachoeiro de Itapemirim. Onde antes o rio serpenteava discretamente atrás das casas, hoje há uma avenida ampla, com calçadão, ciclovia e árvores.

O projeto nasceu da coragem do prefeito Theodorico Ferraço, que enfrentou não apenas o desafio técnico, mas também a descrença popular.

Durante a construção, episódios marcantes entraram para a história, como o desmoronamento de uma ponte, apelidada de “ponte que caiu”, e as soluções inusitadas para conter as águas — como o uso de sacos de café vazios cheios de concreto.

A obra foi chamada pelo próprio Ferraço de “a maior de todos os tempos em Cachoeiro”. Hoje, além de ser um eixo viário fundamental para a mobilidade urbana, a Beira Rio é espaço de lazer, encontro e contemplação.

Confira AQUI o Tour 360.