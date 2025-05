Boa Esperança: alunos participam da 2ª Festa Internacional da Palavra

Estudantes do Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Boa Esperança participaram, na última semana, da 2ª Festa Internacional da Palavra, realizada no distrito de Itaúnas, no município de Conceição da Barra. A atividade fez parte de um projeto interdisciplinar desenvolvido pela escola, com foco no incentivo à leitura, escrita e valorização da diversidade cultural.

A ação envolveu turmas multisseriadas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio, com acompanhamento dos professores Andreia Tambaroto Bitencourt, Aline Mendes da Costa, Gisleangela do Carmo Neris e Marcel Merlo Mendes, da área de Linguagens.

Durante o evento, os alunos participaram de uma programação diversificada, com mesas-redondas, contação de histórias, slam, shows musicais e lançamentos de livros, vivências que estimularam habilidades de escuta, expressão oral e escrita, além do respeito à pluralidade cultural.

A participação foi precedida por atividades preparatórias, como leitura e discussão de obras de autores capixabas, com enfoque na diversidade étnico-racial. Após o evento, os estudantes realizaram reflexões e produções digitais para socializar os aprendizados com a comunidade escolar.

Entre os objetivos da ação, destacam-se o incentivo ao gosto pela literatura, o desenvolvimento da comunicação oral e escrita, a experimentação artística e a aproximação dos alunos de diferentes formas de arte e expressão.

Os professores ressaltaram que a Festa ofereceu um ambiente rico e diverso, com palestras, obras de autores locais e atividades interativas distribuídas em diferentes tendas. Os estudantes tiveram liberdade para escolher os espaços de maior interesse, vivenciando o evento de forma autônoma.

As estudantes Sofia Silva Teixeira e Isis Vitória Ferreira, da 1ª série, destacaram que a experiência contribuiu significativamente para o aprendizado sobre arte e cultura. Já o estudante Rhauan Machado dos Santos, também da 1ª série, compartilhou que o evento o incentivou a retomar o sonho de ser poeta: “Participar da Festa da Palavra foi um momento especial. Voltei a sonhar com a escrita e fortaleceu o desejo de continuar meu sonho.”

A participação na Festa reafirma o compromisso do CEIER Boa Esperança com a formação integral dos estudantes, por meio de experiências que integram currículo, arte, cultura e expressão pessoal.