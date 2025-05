Bombeiros do 4º BBM são campeões em salvamento no ES

A equipe operacional do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) foi a grande campeã do 3º Desafio Estadual de Salvamento Veicular e Trauma, realizado nos dias 28 e 29 de maio, no estacionamento do Shopping Mestre Álvaro, na Serra.

Formada pelos militares soldado Elton, cabo Hansmiller, cabo Eliane, sargento Pelissari, sargento Will, sargento Goulart e aspirante Raulino, a equipe se destacou entre as 11 unidades participantes. O grupo demonstrou alto nível técnico, fruto de três anos de treinamento intensivo e da experiência adquirida em ocorrências reais na BR-262, uma das rodovias com maior número de acidentes no Espírito Santo.

O evento, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), integrou a programação do Maio Amarelo — movimento internacional pela redução dos acidentes de trânsito. A competição contou ainda com a participação de instituições como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, SAMU, Ecovias, Assembleia Legislativa, empresas privadas e organizações do terceiro setor.

Durante os dois dias de provas, as equipes enfrentaram simulações realistas de resgate veicular, utilizando veículos e equipamentos reais. Os cenários seguiram padrões internacionais de complexidade e exigência técnica.

O 4º BBM também atribui a conquista ao apoio dos oficiais, praças e comandantes que investiram na qualificação da tropa. A vitória, segundo a corporação, representa o compromisso contínuo com a excelência no atendimento à população capixaba.