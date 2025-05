Brasil possui mais de 7.200 cachaças registradas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lançou na quarta-feira (28), o Anuário da Cachaça 2025. O documento institucional é elaborado pela Secretaria de Defesa Agropecuária e apresenta dados estatísticos relativos ao registro de estabelecimentos e produtos no Ministério, bem como de exportação do ano de 2024.

Segundo o Anuário, em 2024 houve um crescimento de 4% no número de estabelecimentos elaboradores de cachaça registrados, atingindo a marca de 1.266, com 49 estabelecimentos a mais em relação à 2023. Este é o terceiro ano consecutivo que em há crescimento.

