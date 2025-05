Cachoeiro abre vagas para Oficina de Artes; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), está com inscrições abertas para o projeto “Oficina de Artes”, que terá início no dia 02 de junho.

As atividades acontecerão nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pelo município, facilitando o acesso da população.

Com o lema “Desperte seu talento, crie com as mãos e transforme sua realidade!”, o projeto visa promover a inclusão social, estimular a criatividade e oferecer novos caminhos para a geração de renda.

Aulas com profissional qualificada

As oficinas serão conduzidas por Mônica Regina de Castro, graduada em Filosofia e servidora efetiva da Semdes, que compartilhará suas técnicas e experiências para capacitar os participantes no desenvolvimento de diversas habilidades manuais.

Técnicas abordadas:

Pintura em tecidos

Bordado

Tricô e crochê

As aulas proporcionarão aos participantes não apenas o aprendizado de técnicas artesanais, mas também a possibilidade de empreender e gerar renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. As inscrições podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.g