Cachoeiro anuncia novo concurso público com mil vagas para professores

O prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço, anunciou na última terça-feira (20), um novo concurso público para o preenchimento de mil vagas de professores no município.

O anúncio ocorreu durante a solenidade de posse de 286 professores do cadastro de reserva, aprovados no último concurso público municipal.

“Estamos avançando com firmeza no fortalecimento da educação. A posse desses 286 professores é um ato de respeito ao concurso público, à legalidade e, sobretudo, ao futuro das nossas crianças. E, com o crescimento da rede e as demandas da nossa população, autorizei a abertura de novo concurso para mil professores, porque nossa prioridade é garantir ensino de qualidade para todos”, afirmou Ferraço.

Novos docentes

A posse dos novos docentes representa um importante reforço ao quadro de profissionais da rede, permitindo a ampliação do atendimento nas escolas, melhorando a distribuição das turmas e fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem.

“Esse é mais um compromisso cumprido pela nossa gestão. O ingresso desses profissionais nas escolas contribui diretamente para um ambiente de aprendizagem mais completo, com educadores capacitados e preparados para enfrentar os desafios da sala de aula”, finalizou a secretária Celeida Chamão.

Foto: Wallace Hull/PMCI