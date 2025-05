Cachoeiro: blitz flagra condutor bêbado e homem é preso por tráfico

Um condutor foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool e oito se recusaram a ser submetidos ao teste do bafômetro em uma operação integrada realizada, na última quarta-feira (28), em Cachoeiro, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Um homem foi preso por tráfico de drogas.

A blitz foi realizada em parceria com militares do 9º Batalhão da Polícia Militar (PM) e com o Batalhão de Trânsito (BPTran). Além disso, a ação faz parte das ações planejadas pelo Órgão de trânsito para a campanha ‘Maio Amarelo’ e também no programa Força Pela Vida.

O condutor flagrado sob influência de álcool realizou o teste, que constatou o resultado de 0,19 mg/l — índice abaixo do valor de 0,30 mg/l, que tipifica a conduta como crime. Por isso, ele foi autuado pela infração do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o veículo foi liberado para um condutor habilitado.

Por outro lado, os condutores que se recusaram a ser submetidos ao teste foram autuados no artigo 165-A do CTB. Ressalte-se que ambas as condutas — tanto dirigir sob efeito de álcool quanto a recusa ao teste — são infrações gravíssimas, sujeitas à multa de R$ 2.934,70 e à suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Tráfico

Durante a operação, um cidadão foi flagrado com 39 papelotes de substância análoga à cocaína. Consequentemente, foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado à delegacia. Além disso, a motoneta utilizada no transporte das drogas foi removida ao pátio credenciado ao Detran|ES.

Os agentes de trânsito abordaram, ao todo, 427 veículos durante a fiscalização na Av. Beira-Rio. Desse total, 146 autos de infração foram registrados por condutas vedadas pela legislação, enquanto 427 testes de etilômetro foram realizados. Ademais, oito veículos foram removidos ao pátio credenciado por situações previstas no CTB.

As principais infrações constatadas foram: 46 por uso de capacete com viseira ou óculos inadequados; 25 por condutores que deixaram de usar o cinto de segurança; 24 por uso de calçados inadequados; e 21 por conduzir veículos que não estavam registrados ou devidamente licenciados, entre outras.

“A blitz combate o cometimento de infrações de trânsito, o que previne sinistros de trânsito e preserva vidas nas nossas vias. Além disso, também é importante para levar segurança à sociedade porque coíbe crimes, como o tráfico de drogas, como foi nessa operação. É um trabalho em favor da segurança no trânsito e também da segurança de toda a população capixaba”, reforçou o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato.