Cachoeiro: Câmara aprova criação da rota “Caminhos do Mármore”

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira (13), o Projeto de Lei nº 16/2025, de autoria do vereador Arildo Boleba (PDT), que cria a Rota do Turismo Geológico “Caminhos do Mármore”. A proposta busca valorizar o potencial turístico, cultural e econômico da cidade, conhecida nacionalmente como a Capital do Mármore.

A nova rota vai destacar locais relacionados à extração e ao beneficiamento do mármore e de outras rochas ornamentais, incluindo pedreiras, empresas do setor, museus, centros de interpretação geológica e pontos históricos ligados à mineração.

Além de fortalecer o turismo local, o projeto tem como objetivos gerar emprego e renda, promover educação ambiental e conscientizar sobre a importância da geodiversidade da região.

“A ideia é transformar o nosso patrimônio geológico em atrativo turístico, educativo e cultural, gerando novas oportunidades para Cachoeiro. É mais um passo para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade”, explicou o vereador Boleba.

A lei prevê parcerias entre o poder público, o setor privado e instituições de ensino para estruturar e divulgar a rota. Empresas e proprietários que aderirem ao projeto poderão receber incentivos, como inclusão em materiais promocionais, apoio à sinalização dos atrativos e prioridade em eventos de turismo.

A iniciativa será regulamentada pela Prefeitura e poderá contar com um comitê gestor, formado por representantes de diversos setores. A divulgação da rota poderá incluir guias turísticos, campanhas de marketing e visitas educativas.

O projeto é mais uma ação em defesa do fortalecimento do turismo em Cachoeiro, unindo história, natureza e desenvolvimento local.