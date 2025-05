Cachoeiro: caminhoneiro tem carga furtada em posto de combustível

Um caminhoneiro teve parte da carga de chocolate que transportava furtada, na madrugada deste sábado (17), em um posto de combustível localizado na rodovia Governador Mário Covas, km 412, Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

Em depoimento a Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista do caminhão relatou que estacionou o veículo no pátio, por volta das 19h30, da sexta-feira (16), para passar a noite. Por volta das 2h46 da madrugada de sábado, a seguradora entrou em contato com ele e informou que a porta do baú havia sido aberta.

Após o alerta, o caminhoneiro constatou o fato. O pino de lacre havia sido quebrado. Ao contar a mercadoria, ele ainda ressaltou que estava faltando 34 caixas de bombom da marca Lacta. A GCM orientou a vítima a prestar queixa na 7ª Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.