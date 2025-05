Cachoeiro: confira os trechos com bloqueios no trânsito

Neste domingo (18), motoristas e pedestres devem ficar atentos às interdições temporárias no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim devido à realização do projeto Avenida de Lazer.

As interdições são temporárias e visam proporcionar mais segurança aos participantes do “Avenida de Lazer”, que promove atividades ao ar livre em áreas urbanas. Para quem circula pela cidade, a recomendação é planejar rotas alternativas com antecedência.

Confira os trechos com bloqueios no trânsito de Cachoeiro:

Beira Rio

Trecho afetado: entre a Praça Jerônimo Monteiro (altura da ponte Karin Tanure) e a Rua Pedro Dias , em frente à ponte de pedestre Gov. João Bley

entre a (altura da ponte Karin Tanure) e a , em frente à ponte de pedestre Gov. João Bley Horário da interdição: das 6h30 às 10h30

Bairro IBC

Trecho afetado: da Avenida Dr. Félix Cheim (início do bairro) até a Rua Dário Cunha , nas proximidades do Cemitério Park

da (início do bairro) até a , nas proximidades do Cemitério Park Horário da interdição: das 8h às 10h30