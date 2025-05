Cachoeiro: diretora é afastada após exibir brinquedo erótico em escola

A diretora flagrada exibindo um brinquedo erótico em uma escola de Cachoeiro de Itapemirim foi afastada nesta sexta-feira (22) após ser ouvida pela Secretaria Municipal de Educação (SEME).

Por meio de nota, a SEME informou que já tomou as providências cabíveis em relação ao caso. “A servidora foi ouvida na manhã desta sexta-feira (23) e afastada de suas funções. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para apuração rigorosa dos fatos. Além dela, outros dois servidores também estão sendo investigados por possível participação na conduta incompatível com o serviço público”, diz a nota.

Ainda de acordo com a nota, “um novo processo seletivo para a escolha de um novo gestor escolar será aberto na próxima segunda-feira (26), com o objetivo de garantir a normalidade no funcionamento da unidade e preservar o ambiente escolar”.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que já tomou as providências cabíveis em relação ao caso envolvendo a gestora de uma unidade escolar, que aparece em imagens amplamente divulgadas nas redes sociais com um objeto sexual nas dependências da instituição de ensino.

A Secretaria Municipal de Educação repudia veementemente a conduta adotada e reitera que não compactua com atitudes dessa natureza, nem com qualquer comportamento que vá de encontro aos princípios da ética, do respeito e da responsabilidade que devem nortear a atuação dos servidores públicos.

Reafirmamos nosso compromisso com a educação de qualidade e com a integridade das instituições escolares, ressaltando que a conduta apresentada não condiz com o Código dos Agentes Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, nem com as orientações institucionais repassadas pela Secretaria Municipal de Educação às escolas da rede.

Entenda o caso:

Um vídeo que circula pelas redes sociais nesta quinta-feira (22) mostra a diretora de uma escola localizada em Cachoeiro de Itapemirim constragendo funcionárias.

Nas imagens, é possível ver a diretora mostrando um objeto erótico para uma professora, que ficou visivelmente constrangida.

