Cachoeiro: fiscalização realiza blitzes em transporte escolar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou, no início deste mês, uma série de blitzes voltadas à fiscalização do serviço de transporte escolar no município.

A ação teve como foco a verificação da qualidade do atendimento, com ênfase na segurança dos usuários e na regularidade da documentação dos veículos e operadores, conforme determina a legislação vigente.

De acordo com relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 11 veículos foram abordados durante as operações. Três notificações foram lavradas, mas, no geral, os veículos apresentavam boas condições de conservação, funcionamento e limpeza. Não foram identificadas ausências de equipamentos obrigatórios ou falhas que comprometessem a segurança ou a qualidade do serviço prestado.

“As blitzes constituem a primeira etapa das ações de fiscalização do serviço escolar que serão realizadas este ano”, afirmou o gerente de Fiscalização de Transportes, Willian Almeida Miranda.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Rogério Ribeiro, adiantou que novas fiscalizações estão previstas ao longo do ano. “As ações visam garantir a conformidade do serviço de transporte escolar fornecido às instituições de ensino infantil, fundamental, técnico e superior da nossa cidade”, destacou.

Canais para denúncias

A população pode colaborar com o trabalho da fiscalização. Irregularidades no transporte escolar podem ser denunciadas pelos telefones 156 ou (28) 3199-1667, pelo WhatsApp (28) 98814-3357 ou ainda pelo e-mail: [email protected]. É importante informar o nome da escola e as características do veículo, como a placa, para facilitar a identificação por parte dos agentes.