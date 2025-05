Cachoeiro: frente parlamentar buscará reaquecimento econômico

Na sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de 2025, os vereadores aprovaram o Projeto de Resolução 06/2025 que Institui a Frente Parlamentar em defesa do Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro de Itapemirim e dá outras providências.

De iniciativa do vereador Delandi Macedo (PSDB), a proposta visa promover um amplo debate sobre os desafios e soluções para o reaquecimento da economia local, com foco na atração de novos investimentos e geração de empregos.

De acordo com o texto, a Frente Parlamentar deverá apoiar, acompanhar, analisar e propor políticas públicas que visem incrementar o desenvolvimento econômico da cidade. Além disso, também poderá organizar e promover debates no Poder Legislativo sobre questões e temas ligados ao desenvolvimento econômico de Cachoeiro de Itapemirim.

Durante sua fala no plenário, o vereador destacou a perda de competitividade de Cachoeiro frente a outras regiões do Estado. Citou o avanço econômico do norte capixaba, favorecido por programas como a Sudene, e da Grande Vitória, com seu forte polo comercial e industrial. “Estamos vendo um esvaziamento econômico em nossa cidade, perdendo empresas e oportunidades para regiões que oferecem mais condições”, afirmou.

Delandi ressaltou que o prefeito Ferraço tem demonstrado interesse em reverter esse cenário com a implantação de um polo ou distrito industrial. “Precisamos aproveitar essa disposição do Executivo e discutir, aqui na Câmara, quais incentivos fiscais e estruturais poderão ser oferecidos aos investidores”, explicou.

A Frente Parlamentar terá a missão de reunir vereadores, representantes da iniciativa privada, investidores e o poder executivo municipal para avaliar a legislação vigente, propor mudanças e fomentar soluções concretas que fortaleçam o desenvolvimento econômico de Cachoeiro. “Queremos agir com rapidez. Precisamos compor a frente e iniciar os trabalhos o quanto antes, para que possamos entregar resultados à população ainda neste mandato”, finalizou o vereador.

A proposta foi aprovada por unanimidade e agora segue para composição dos membros parlamentares que atuarão diretamente na articulação e execução das ações da Frente.