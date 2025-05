Cachoeiro: homem é investigado por enviar conteúdo sexual a menores

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, cumpriu, nesta quinta-feira (22), um mandado de busca e apreensão com o objetivo de apreender materiais eletrônicos de um indivíduo de 29 anos, investigado por suposto envio de conteúdo pornográfico a adolescentes.

O fato que originou a investigação foi denunciado em março de 2025, por meio de registro realizado pela mãe de uma das vítimas. Os relatos apontam a possibilidade de que outras adolescentes também tenham sido assediadas pelo suspeito.

Durante o cumprimento do mandado, foi apreendido um aparelho celular, sendo este o único dispositivo eletrônico encontrado com o investigado. O material coletado será encaminhado à perícia técnica para análise. O procedimento investigativo permanece em andamento.

“A delegacia reforça a importância da atenção e do acompanhamento dos responsáveis legais quanto ao uso das redes sociais e demais ambientes digitais por crianças e adolescentes. Jogos aparentemente inofensivos também podem servir como meios para a prática de crimes virtuais. Em caso de suspeita ou confirmação de crimes dessa natureza, orienta-se que a denúncia seja realizada junto às autoridades competentes”, disse a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, delegada Edilma Oliveira.

OBS: o bairro onde o mandado foi cumprido e o nome do suspeito não serão divulgados, para preservar as vítimas, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).